Новейший беспилотник VT-Naut совершил вертикальный взлет и смог сесть на воду

Взлетая вертикально и переходя в полет на фиксированном крыле, VT-Naut может похвастаться беспрецедентной универсальностью без сложностей и затрат, связанных с беспилотниками вертикального взлета и посадки (VTOL). Aeromao с гордостью заявляет, что это «единственный вертикально взлетающий беспилотный летательный аппарат, который может приземляться на воду».

Электроника VT-Naut, разработанная для морских миссий, надежно защищена от коррозионного воздействия соленой воды, что обеспечивает ее долговечность в суровых условиях. Беспилотник автономно выполняет посадку на брюхо в заранее определенных местах, руководствуясь дальномером, который контролирует расстояние до воды.

С крейсерской скоростью 55 км/ч и максимальной скоростью 85 км/ч, этот футуристический дрон предлагает 90 минут полета, что делает его идеальным компаньоном для картографии, геодезии, инспекции, разведки и наблюдения.