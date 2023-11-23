Новейший космический самолет Virgin Galactic: лучше, быстрее и готов заработать миллиарды

Превосходя своего предшественника, VSS Unity, Delta требует меньше технического обслуживания, позволяет совершать до двух полетов в неделю, делая космический туризм более доступным. Новый аппарат разработан в сотрудничестве с дочерней компанией Boeing Aurora Flight Sciences.

Virgin Galactic стремится к рентабельности: каждый космический самолет Delta будет стоить 50-60 млн долларов и приносить примерно 2,3 млн долларов прибыли за суборбитальный полет. Амбициозный график предусматривает проведение летных испытаний в 2025 году и коммерческие запуски в 2026 году.