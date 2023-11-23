Новейший космический самолет Virgin Galactic: лучше, быстрее и готов заработать миллиарды

Новейший космический самолет Virgin Galactic: лучше, быстрее и готов заработать миллиардыБудущее космического туризма
Компания Virgin Galactic представила свой люксовый космический самолет Delta, который должен подняться в воздух в 2025 году. Delta, способный перевозить шесть пассажиров, может вдвое чаще совершать полеты и обещает стать прибыльным, - это будущее суборбитальных полетов, считают в компании.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Превосходя своего предшественника, VSS Unity, Delta требует меньше технического обслуживания, позволяет совершать до двух полетов в неделю, делая космический туризм более доступным. Новый аппарат разработан в сотрудничестве с дочерней компанией Boeing Aurora Flight Sciences.
Virgin Galactic стремится к рентабельности: каждый космический самолет Delta будет стоить 50-60 млн долларов и приносить примерно 2,3 млн долларов прибыли за суборбитальный полет. Амбициозный график предусматривает проведение летных испытаний в 2025 году и коммерческие запуски в 2026 году.