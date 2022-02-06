Новейший космический телескоп поймал первый сигнал

Отмечается, что сначала фотографии с «Уэбба» будут расфокусированы, но со временем учёные настроят телескоп. Другой телескоп «Хаббл» тоже сначала выдавал не самые красивые снимки. Со временем эти изображения становились лучше.

Напомним, в задачи «Уэбба» входят: обнаружение света первых звёзд и галактик, сформированных после Большого взрыва, изучение формирования и развития галактик, звёзд, планетных систем и происхождения жизни. Телескоп также должен обнаруживать относительно холодные экзопланеты с температурой, практически равной температуре поверхности Земли, которые удалены от нас на расстояние до 15 световых лет.