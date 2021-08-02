Новейший российский истребитель переименуют

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, создатели истребителя, конечно, придут к традиционной номенклатуре. Скорее всего, самолёт будет называться Су-75. Это название уже не раз упоминалось в СМИ.

Напомним, новый истребитель во многом базируется на технологиях Су-57. Его планируют продавать за рубеж, так он может стать конкурентом американским и китайским самолётам. Преимуществами Checkmate называют наличие мощного оружия, низкую стоимость обслуживания и возможность взлетать с необорудованных аэродромов. Пока готов лишь прототип машины. Лётные испытания новинки запланированы на 2023 год.

Также недавно стало известно, что однодвигательный истребитель будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ) — это филиал ПАО «Компания Сухой».