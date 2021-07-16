Новейший российский истребитель показан на фото

Ранее российские эксперты говорили, что новый российский самолёт станет конкурентом американского F-35.

Стоит отметить, что сейчас в России разрабатываются несколько перспективных самолётов. Например корпорация «МиГ» работает над лёгким многофункциональным фронтовым самолётом двухдвигательной схемы. Ещё Ростех создаёт перехватчик нового поколения, который сможет заменить МиГ-31БМ.

Также ТАСС отмечает, что в настоящее время Россия не применяет однодвигательные истребители.