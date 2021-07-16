Новейший российский истребитель показан на фото

Наука и технологии
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Новейший российский истребитель показан на фотоНо пока не во всей красе
Недавно Россия объявила, что представит на авиасалоне МАКС принципально новый военный самолёт. Сегодня его первые фото появились в сети.
На снимках перспективный однодвигательный российский истребитель скрывает защитный чехол. По фото видно, что у самолёта V-образное оперение. В целом, его форма фюзеляжа указывает на то, что это стелс-истребитель.
Ранее российские эксперты говорили, что новый российский самолёт станет конкурентом американского F-35.
Стоит отметить, что сейчас в России разрабатываются несколько перспективных самолётов. Например корпорация «МиГ» работает над лёгким многофункциональным фронтовым самолётом двухдвигательной схемы. Ещё Ростех создаёт перехватчик нового поколения, который сможет заменить МиГ-31БМ.
Также ТАСС отмечает, что в настоящее время Россия не применяет однодвигательные истребители.