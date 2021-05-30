Новейший российский истребитель Су-57 модернизируют

Министр отметил, что Су-57 только встал на вооружение. Тем не менее, российские специалисты уже думают над новым этапом модернизации. Мантуров уточнил, что это постоянный процесс.

Об этом министр говорил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин». Помимо Мантурова выступил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он заявил, что задача оборонно-промышленного комплекса — обеспечить гарантированную безопасность страны. Он отметил, что Россия не собирается кого-то завоёвывать.

Напомним, Су-57 участвовал в параде Победы 2021 года. Зарубежные эксперты тогда назвали самолёт «убийственно красивым».