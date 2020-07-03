Новейший российский танк «Армата» использовали не в полную силу из-за проблемы с двигателем

В корпорации «Уралвагонзавод» заявили, что довели танк Т-14 на платформе «Армата» до совершенства. Как рассказал «РИА Новости» член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский, серьёзных технических проблем с «Арматой» не возникало. Но некоторые трудности наблюдались. В частности, двигатель первое время развивал необходимую мощность, но его ресурс не соответствовал требованиям Минобороны. Из-за этого танк приходилось эксплуатировать в щадящих режимах.

Теперь все проблемы с двигателем решены. У него имеются два режима работы — мирного времени и военного. Мощность двигателя достигает 1,8 тысячи лошадиных сил.

Также испытания «Арматы» выявили недочёты с системой управления огнем (СУО). Тепловизионные прицелы для танков приходилось закупать во Франции. Кроме того, на испытаниях у военных возникали вопросы и к боекомплекту «Арматы».