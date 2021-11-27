Новейший российский танк «Армата» попал на фото в непривычном виде

«Российская газета» отмечает, что «Армату» впервые продемонстрировали без защитного кожуха башни. В таком виде у танка можно разглядеть некоторые детали оборудования, например, комплекс активной защиты. Ещё по фото видны изменённая передняя часть корпуса и доработанные бортовые экраны. Эти изменения были совершены после интенсивных испытаний.