Новейший российский танк «Армата» попал на фото в непривычном виде

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Новейший российский танк «Армата» попал на фото в непривычном видеНа заводе
В цеху Уралвагонзавода сфотографировали российский танк Т-14 « Армата». Он предстал в непривычном виде.
«Российская газета» отмечает, что «Армату» впервые продемонстрировали без защитного кожуха башни. В таком виде у танка можно разглядеть некоторые детали оборудования, например, комплекс активной защиты. Ещё по фото видны изменённая передняя часть корпуса и доработанные бортовые экраны. Эти изменения были совершены после интенсивных испытаний.
Сообщается, что до конца 2021 года российская армия должна получить 20 перспективных танков Т-14.
Танк «Армата»отличается необитаемой башней, сниженной видимостью в инфракрасном, магнитном и радиодиапазоне, комплексом активной защиты «Афганит». Недавно гендиректор «Уралвагонзавода» заявил, что предприятие уже начало модернизировать «Армату» и внедрять в танк технологии искусственного интеллекта.
Источник: Российская газета