Новейший российский вертолёт сравняется по ударной мощи с бомбардировщиками

Об этом пишет издание «РИА Новости». По словам источника, сейчас продолжаются лётные испытания вертолётных крылатых ракет «изделие 305» с максимальной дальностью применения 100 километров. Ми-28НМ же сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески.

Это позволит расширить боевые возможности вертолёта. Он будет с высокой точностью поражать командные пункты противника, склады с оружием, другие важные объекты военной инфраструктуры и скопления живой силы.

Отмечается, что ни один вертолёт в мире на сегодняшний день не имеет крылатых ракет такой дальности и мощности.