Наука и технологии
Сегодня в 13:37
Новейший российский вертолёт сравняется по ударной мощи с бомбардировщиками
«Ночной охотник» улучшат
Источник в авиастроительной отрасли рассказал журналистам, что новейший российский боевой вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник» сравнится по ударной мощи с фронтовыми бомбардировщиками.
Об этом пишет издание «РИА Новости». По словам источника, сейчас продолжаются лётные испытания вертолётных крылатых ракет «изделие 305» с максимальной дальностью применения 100 километров. Ми-28НМ же сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески.
Это позволит расширить боевые возможности вертолёта. Он будет с высокой точностью поражать командные пункты противника, склады с оружием, другие важные объекты военной инфраструктуры и скопления живой силы.
Отмечается, что ни один вертолёт в мире на сегодняшний день не имеет крылатых ракет такой дальности и мощности.