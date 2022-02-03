Новейший стандарт Wi-Fi позволит вашему роутеру определять движения вашего тела

Для IEEE - организации, которая занимается разработкой сетевых протоколов - задача состоит в том, чтобы расширить возможности стандарта, не ограничиваясь передачей данных. Цель грядущего протокола 802.11 bf - дать возможность устройствам, таким как телефоны и ноутбуки, чувствовать окружающую обстановку, например, определять ваше перемещение в комнате и реагировать на жесты, которые вы делаете в воздухе. Именно это ваша сеть Wi-Fi однажды сможет делать, считают эксперты.

Ваш маршрутизатор посылает волны определенной частоты, которые принимает ваш ноутбук или телефон. Эти волны могут быть прямыми или косвенными (отражаясь от стен и других поверхностей).

Поэтому основная концепция будущей технологии заключается в точном обнаружении препятствий, блокирующих радиоволны, таких как стены или ходячие люди и домашние животные. Благодаря этому в будущем маршрутизатор сможет предупредить вас о человеке, передвигающемся по вашему дому после сна и игнорировать вашу кошку в течение дня, или же управлять устройством жестами.

Технический директор компании Plume Билл Макфарланд отмечает, что основным препятствием на пути развития нынешнего поколения Wi-Fi является то, что устройства разных производителей не могут общаться друг с другом для создания общей сети.