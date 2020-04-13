Новейший танк российской армии сравнили с зарубежными аналогами

Боевую машину оценил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Его слова приводит издание «Известия». Эксперт рассказал, что традиционно российские танки конкурируют с машинами стран НАТО: модернизированным немецким Leopard, американским Abrams, французским Leclerc, израильским Merkava.

В сравнении с ними Т-90М имеет в конструкции технологии от «танка будущего ”Армата”». Поэтому «Прорыв» является боевой машиной следующего поколения.

Кроме того, российский танк в два раза дороже американских и немецких конкурентов и почти в три раза дороже французских и израильских. «Прорыв» легче иностранных боевых машин и при этом может сравниться с ними по мощности. У Т-90М повышен и уровень защищённости — соотносится теперь с бронёй Abrams. Российская машина может стрелять всеми видами танковых снарядов и ракетами типа «Рефлекс». В этом плане с танком может конкурировать только Merkava.