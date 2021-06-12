Новейшую российскую подлодку показали изнутри

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Новейшую российскую подлодку показали изнутриЕё смогут оснащать гиперзвуковыми ракетами
«Севмаш» опубликовал на YouTube ролик, в котором можно увидеть, как выглядит новейшая атомная подводная лодка К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М».
Эту субмарину Военно-морской флот (ВМФ) России получил в мае, пишет «Лента.ру». В ролике виден жилой отсек: журналистов провели по помещениям и показали, что в них есть. Можно заметить кают-компанию и камбуз субмарины.
«Севмаш»
Ранее издание Business Insider назвало подлодку К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» непредсказуемой, а также «кульминацией усилий России по созданию современной атомной подводной лодки c крылатыми ракетами». Журналисты пишут, что субмарину могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые позволят ей поражать цели внутри США. Также отмечается, что К-561 отличается от К-560 новыми системами управления, улучшенными сенсорами, обновлённой двигательной установкой и меньшей шумностью.