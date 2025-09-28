Новгородские учёные создали умный улей с дистанционным мониторингом

Система отслеживает температуру, влажность, вес и местоположение улья. Датчик внутри улья измеряет эти параметры и передаёт данные на базовую станцию. На основе информации можно автоматически включать нагревательные элементы и обеспечивать дополнительное питание для пчёл в зимний период.

Также улей оснащён датчиком движения с GPS, который сигнализирует о попытке кражи через мобильное приложение. Питание системы автономное: солнечные панели и аккумулятор позволяют работать несколько недель без подзарядки.

В основании улья расположена автоматическая поилка с сиропом на 250 мл. Она включается, когда вес улья падает ниже нормы.