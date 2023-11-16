Новое антимикробное покрытие спасет астронавтов от космической простуды

Новое антимикробное покрытие спасет астронавтов от космической простудыЕсли вредные микробы размножатся на МКС
В рамках борьбы с космическими микробами компания Boeing выпустила на Международной космической станции (МКС) антимикробное покрытие поверхности. В ходе испытаний этого полимерного покрытия, входящего в состав 29-й экспедиции компании SpaceX по доставке грузов, на первый план выходит борьба с агрессивными бактериями в замкнутом пространстве МКС.
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Алюминиевые таблички с антимикробным покрытием, расположенные в стратегических местах камбуза, туалета и тренировочной зоны, противопоставляются своим неэкранированным аналогам. Астронавты должны будут переносить микробы со своей кожи на эти таблички, чтобы оценить эффективность покрытия.
Boeing совместно с Квинслендским университетом разработала этот «космический щит», препятствующий распространению вирусов и бактерий, учитывая повышенный риск, которому подвергаются космонавты в условиях микрогравитации. Это покрытие призвано не только обезопасить астронавтов, но и защитить их коллег от заражения во время будущих межпланетных путешествий.
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