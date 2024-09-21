Новое исследование изменило представление о мантии Земли

Ученые, в том числе Матисс Смит из Университета Британской Колумбии, провели анализ лавы из таких регионов, как Гавайи, Самоа и Исландия, и пришли к выводу, что эти лавы происходят из общего источника в мантии.

В исследовании подчеркивается, что лавы приобретают свои уникальные химические сигнатуры только по мере того, как они поднимаются через различные горные породы на поверхность, а не происходят из отдельных мантийных резервуаров. Этот вывод ставит под сомнение традиционную точку зрения о том, что мантия содержит разнообразные изолированные химические резервуары, образовавшиеся в результате различных геологических процессов.

Смит отметил, что эта новая точка зрения не только меняет наше представление о лавах горячих точек, но и связывает океанические и континентальные базальтовые лавы с общим магматическим «предком».

Последствия этого исследования распространяются на наше понимание химической эволюции Земли и динамики тектоники плит, предполагая, что мантия может не содержать ранее предполагаемых «первозданных резервуаров».