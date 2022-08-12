Новое исследование перевернуло 100-летнее представление о восприятии цвета

Исследование способно повысить эффективность визуализации научных данных, улучшить телевизоры и перекалибровать текстильную и лакокрасочную промышленность.

"Наша первоначальная идея заключалась в разработке алгоритмов для автоматического улучшения цветовых карт для визуализации данных, чтобы их было легче понять и интерпретировать", - говорит Роксана Буяк, ведущий автор статьи. Поэтому команда была удивлена, когда обнаружила, что они первыми определили, что давнее применение римановой геометрии, которая позволяет обобщать прямые линии на изогнутые поверхности, не работает.

В исследовании, в котором смешались “психология, биология и математика”, ученые обнаружили, что использование римановой геометрии переоценивает восприятие больших цветовых различий. Это происходит потому, что "люди воспринимают большую разницу в цвете как меньшую, чем сумма, которую можно получить, если сложить маленькие различия в цвете, которые находятся между двумя широко разделенными оттенками". Риманова геометрия не может объяснить этот эффект.

"Мы не ожидали этого, и мы пока не знаем точной геометрии этого нового цветового пространства", - сказал один из авторов новой работы.