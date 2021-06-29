Новое исследование подтвердило высочайшую эффективность масок против коронавируса

Специалисты под руководством Марко Хорты из Института Освальдо Круза в Бразилии получили доказательства того, что маски значительно уменьшают количество частиц SARS-CoV-2, выдыхаемых заражёнными людьми.

Учёные провели эксперимент на 45 людях, часть из которых была заражена COVID-19. Участники должны были прийти в лабораторию в масках и респираторах. Там учёные собирали с них мазки, в основном с лица и средств защиты.

Как оказалось, на внешней стороне маски почти не было следов РНК коронавируса, даже если её владелец был болен. По подсчётам учёным, количество вирусных частиц снизилось примерно в тысячу раз.