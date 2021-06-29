Наука и технологии
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Новое исследование подтвердило высочайшую эффективность масок против коронавируса

Проверено на реальных пациентах
Масочный режим до сих пор действует во многих регионах мира, хотя некоторые люди ему противятся. Учёные выпустили новую статью в поддержку этой меры.
Новое исследование подтвердило высочайшую эффективность масок против коронавируса

Специалисты под руководством Марко Хорты из Института Освальдо Круза в Бразилии получили доказательства того, что маски значительно уменьшают количество частиц SARS-CoV-2, выдыхаемых заражёнными людьми.

Учёные провели эксперимент на 45 людях, часть из которых была заражена COVID-19. Участники должны были прийти в лабораторию в масках и респираторах. Там учёные собирали с них мазки, в основном с лица и средств защиты.

Как оказалось, на внешней стороне маски почти не было следов РНК коронавируса, даже если её владелец был болен. По подсчётам учёным, количество вирусных частиц снизилось примерно в тысячу раз.