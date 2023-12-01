Наука и технологии
19:15, 01 декабря 2023
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Новое исследование показало, что дельфины могут чувствовать электричество

Приготовьтесь к тому, что на дельфинов вы по-прежнему смотреть не будете. Исследование, проведенное с участием дрессированных дельфинов в зоопарке, показало, что эти водные млекопитаюющие обладают невероятной способностью чувствовать электричество.

Новое исследование показало, что дельфины могут чувствовать электричество

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Подобно природному шестому чувству, дельфины способны использовать электрорецепцию, позволяющую им обнаруживать электрические поля в окружающей среде. Исследование, основанное на предыдущих работах, предполагает, что ключевую роль играют особые анатомические структуры в их рыле, называемые «вибриссальными криптами».

В сотрудничестве с учеными из Нюрнбергского зоопарка исследователи работали в тесном контакте с двумя дельфинами Донной и Долли. В ходе тренировок дельфины продемонстрировали разный уровень чувствительности к электрическим полям (Донна стала чемпионом по электровосприятию).

Это открытие не только демонстрирует необычные способности дельфинов, но и ставит интригующие вопросы об их навигационных навыках. Может быть, это умение связано с их таинственным чувством магнетизма, действующим как встроенный GPS.

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