Новое исследование показало, что собаки могут осознавать себя

Самосознание — это, в целом, сознание субъектом самого себя, отличным от иного, других субъектов и мира вообще. В случае с собаками речь, скорее, о том, что животное может понимать, что его тело — нечто отдельное.

Наличие самосознания выявляли у детей так: малышей просили передать одеяло, на котором они сейчас сидят. Если ребёнок может сообразить, что ему нужно встать и убрать свое тело как препятствие, то можно говорить о самосознании. Обычно младенцам требуется около 18 месяцев или год, прежде чем они обретут такое понимание.

В недавнем исследовании авторы собрали 32 собаки разных пород и размеров. Им нужно было брать игрушку и приносить её своему владельцу. Загвоздка заключалась в том, что игрушка была соединена с ковриком, на котором сидели собаки. Другими словами, чтобы принести игрушку хозяину, псу сначала нужно было встать с коврика. Эти результаты сравнивали с тем, что происходит, когда игрушка вообще ни к чему не привязана или когда она соединена с землёй.

Исследование показало, что домашние животные способны различать события «Мое тело является препятствием» и «Есть препятствие». Они также понимают, как двигать своим телом, чтобы преодолеть это препятствие.