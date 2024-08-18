Новое исследование принизило заявления об «экзистенциальной угрозе» ИИ

Всё лучше, чем кажется на первый взгляд

Недавнее исследование опровергает мнение о том, что ИИ, в частности большие языковые модели (LLM), представляют непосредственную экзистенциальную угрозу для человечества. Исследователи из Университета Бата и Технического университета Дармштадта, выступая на 62-й ежегодной встрече Ассоциации вычислительной лингвистики (ACL 2024), утверждают, что LLM «по своей сути контролируемы, предсказуемы и безопасны».