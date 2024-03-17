Новое носимое ИИ-устройство подарит голос тем, кто его потерял

Это изобретение профессора Цзюнь Чена и его команды решает важную задачу для людей с нарушениями голоса. Традиционные методы, такие как ручные электроприборы для гортани или процедуры пункции трахеоэзофагеальной полости, могут быть громоздкими, инвазивными и некомфортными. В отличие от них, новый носимый прибор предлагает безопасную и удобную альтернативу.

Исследовательская группа активно работает над расширением словарного запаса устройства путем дальнейшего обучения. Следующим важным шагом станет тестирование технологии на людях с нарушениями голоса, что откроет путь к ее применению в реальном мире.