Новое покрытие для самолётов на 40% сокращает частоту ремонта

Учёные из Курчатовского института разработали уникальное лакокрасочное покрытие для авиации, которое делает обслуживание самолётов более редким и быстрым. Новая технология, по данным института, уменьшает потребность в обновлении покрытия на 40% и ускоряет процесс окраски более чем вдвое. При этом материал легче аналогов на треть, что снижает нагрузку на воздушное судно.

Разработка включает фторполиуретановую эмаль и атмосферостойкий лак, подходящий для использования на металлах, полимерах и композитах. В институте отметили, что новое покрытие подходит для всех видов авиационной техники и полностью готово к применению. Материал показывает отличные физико-механические свойства и хорошо защищает от атмосферных воздействий, что особенно важно для воздушных судов.

Алевтина Сердцелюбова, возглавляющая лабораторию лакокрасочных материалов, уточнила, что покрытие демонстрирует высокую плёнкообразующую способность, а также сочетает прочность с технологичностью. Благодаря этим характеристикам, материал способен значительно снизить затраты на обслуживание и улучшить эксплуатацию самолётов.