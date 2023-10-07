Новое покрытие российских танков способно отражать ракеты Javelin

Новое покрытие российских танков способно отражать ракеты JavelinПоведал источник
Специальный камуфляж «Накидка», разработанный для российских танков Т-90М «Прорыв-3», продемонстрировал способность отражать ракеты американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Покрытие разработано НИИ Стали, входящей в концерн «Калашников».
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Камуфляжное покрытие изготавливается из многослойного маскировочного материала, который накладывается на танки как чехол. Он снижает видимость боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазонах.
В ходе боевых действий в рамках специальной военной операции «Накидка» показало свою способность отражать ракеты от противотанкового ракетного комплекса Javelin американского производства. Это объясняется тем, что «Накидка» значительно снижает тепловое излучение танка и минимизирует зоны теплового контраста, из-за чего ракета Javelin, использующая инфракрасный искатель, теряет захват цели, отметил источник.
Он добавил, что эффективность «Накидки» повышается при использовании совместно с дымовыми и аэрозольными завесами.