Новое покрытие российских танков способно отражать ракеты Javelin

Камуфляжное покрытие изготавливается из многослойного маскировочного материала, который накладывается на танки как чехол. Он снижает видимость боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазонах.

В ходе боевых действий в рамках специальной военной операции «Накидка» показало свою способность отражать ракеты от противотанкового ракетного комплекса Javelin американского производства. Это объясняется тем, что «Накидка» значительно снижает тепловое излучение танка и минимизирует зоны теплового контраста, из-за чего ракета Javelin, использующая инфракрасный искатель, теряет захват цели, отметил источник.

Он добавил, что эффективность «Накидки» повышается при использовании совместно с дымовыми и аэрозольными завесами.