Новое покрытие само выделяет трещины и самовосстанавливается

Новый материал называется PPM, его можно распылять на поверхность, где он застывает в твердое полимерное покрытие. Чтобы проверить, насколько хорошо он защищает от коррозии, команда провела эксперимент по ускоренному старению, в ходе которого образцы алюминиевого сплава подвергались воздействию соленого раствора как с покрытием PPM, так и без него. Металлы, покрытые слоями PPM толщиной 30 и 50 микрометров, не показали значительной коррозии после многих циклов ускоренного старения.

PPM также продемонстрировал способность к самовосстановлению. Когда команда намеренно поцарапала покрытие, а затем подвергла его воздействию раствора, было обнаружено, что оно быстро залатало царапину самостоятельно (раствор вступает в реакцию с находящимся под ним алюминием, в результате чего область нагревается и расплавляет полимер настолько, что он затекает в разрыв).

PPM еще и флуоресцирует под ультрафиолетовым светом, но не в случае повреждения, что позволяет проверить наличие трещин, которые иначе было бы трудно заметить.

Ученые подают заявку на получение патента, а в ходе дальнейшей работы будут изучены способы улучшения формулы.