Новое растягивающееся носимое устройство запитало светодиод теплом тела

Прототип, подробно описанный в недавней статье, опубликованной в журнале Advanced Materials, отличается гибкостью и долговечностью. В отличие от традиционных жестких теплоэлектрических устройств, этот носимый материал сохраняет свою функциональность даже после того, как его протыкают и растягивают до 2 000 раз. Он имеет трехслойную конструкцию с термоэлектрическими полупроводниками в основе, окруженными 3D-печатными композитами, которые улучшают преобразование энергии.

Это устройство не только демонстрирует потенциал питания светодиодов непосредственно от тепла тела, но и имеет более широкое применение. Оно может быть интегрировано в электронику, генерирующую избыточное тепло, например, в центры обработки данных, для питания датчиков и снижения общего энергопотребления.

Кроме того, технология может найти применение в системах виртуальной реальности и других носимых устройствах.