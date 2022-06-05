Новое устройство Apple отправит вас в созданный голливудскими режиссерами мир

Источники, знакомые с вопросом, сообщили Times, что Джон Фавро ("Железный человек", "Книга джунглей") является лишь одним из режиссеров, участвующих в проекте.

В соответствии с предыдущим сообщением Bloomberg, гарнитура Apple может быть представлена не ранее 2023 года из-за проблем со временем автономной работы и производительностью. Тем не менее, разработка гарнитуры не обошлась без потрясений - NYT сообщает, что некоторые сотрудники покинули компанию из-за “последствий, которые гарнитура может оказать на то, как люди будут взаимодействовать друг с другом".

Apple еще не подтвердила существование гарнитуры, но устройство, вероятно, будет способно предложить как погружение в виртуальную реальность, так и виртуальные наложения, выглядящие как часть реального мира.