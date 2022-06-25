Новое устройство для головы определяет, когда человек смотрит порно

Изобретение предназначено для повышения производительности профессиональных модераторов китайского контента, особенно модераторов, специализирующихся на порно. Сообщается, что когда пользователь видит откровенный контент, гаджет регистрирует всплеск мозговых волн.

Стоит отметить, что порнография незаконна в Китае, и система цензуры страны удаляет такой контент из интернета. Учёные ищут способы автоматизировать этот процесс, поэтому и появляются устройства, подобные описанному выше. Однако у него очевидно есть пробелы: в исследовании говорится лишь о 80-процентной точности девайса, а ещё в тестовую группу вошли всего 15 мужчин. Кроме того, исследователи по факту не могли показать участникам какие-либо действительно откровенные изображения — из-за китайского законодательства все фото, показанные испытуемым, уже должны были быть в определённой степени подвергнуты цензуре.