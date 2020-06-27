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Новое устройство NASA не позволит человеку трогать своё лицо
Всё, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции
Новое устройство Лаборатории реактивного движения NASA не позволит человеку трогать своё лицо. Это может помочь предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
В новом носимом устройстве используются напечатанные на 3D-принтере части. Создатели не зря выбрали именно такой метод: они опубликовали инструкцию, как сделать девайс у себя дома, чтобы каждый желающий мог обзавестись полезной вещью.
Устройство представляет собой подвеску, которую нужно носить на шее. Девайс с помощью датчиков обнаруживает, когда человек подносит руку к лицу, и начинает вибрировать. Чем ближе рука к лицу, тем сильнее вибрация.
Очевидно, что одно такое устройство от коронавируса не защитит. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему советует чаще мыть руки, соблюдать дистанцию от других людей и респираторную гигиену — правильно прикрываться при кашле и чихании.