Новое устройство NASA не позволит человеку трогать своё лицо

В новом носимом устройстве используются напечатанные на 3D-принтере части. Создатели не зря выбрали именно такой метод: они опубликовали инструкцию, как сделать девайс у себя дома, чтобы каждый желающий мог обзавестись полезной вещью.

Устройство представляет собой подвеску, которую нужно носить на шее. Девайс с помощью датчиков обнаруживает, когда человек подносит руку к лицу, и начинает вибрировать. Чем ближе рука к лицу, тем сильнее вибрация.

Очевидно, что одно такое устройство от коронавируса не защитит. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему советует чаще мыть руки, соблюдать дистанцию от других людей и респираторную гигиену — правильно прикрываться при кашле и чихании.