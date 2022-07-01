Новое устройство способно превращать тепло от 2400°C в электричество

Изобретение представляет собой термофотовольтаический (TPV) элемент, похожий на фотоэлектрические элементы солнечной батареи, который пассивно улавливает высокоэнергетические фотоны от раскаленного источника тепла. Он может генерировать электричество из источников, температура которых достигает 1900 - 2400°C, что слишком горячо для турбин с их движущимися частями. Предыдущий рекорд эффективности для TPV-элемента составлял 32%, но команда улучшила этот показатель за счет использования материалов, способных преобразовывать более высокотемпературные и высокоэнергетические фотоны.

Система будет поглощать избыточную энергию из возобновляемых источников, таких как солнце, и хранить ее в хорошо изолированных банках из горячего графита. Ячейки будут преобразовывать тепло в электричество и отправлять его в энергосеть, когда это необходимо.