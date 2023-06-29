Новое устройство услышало «гул» гравитационно-волнового фона

Североамериканская наногерцовая обсерватория гравитационных волн (NANOGrav) объявила о первом доказательстве низкочастотного гравитационно-волнового фона, который часто называют «гулом» гравитационных волн. Считается, что этот фон генерируется парами сверхмассивных черных дыр в бинарных системах.

Хотя NANOGrav не заявляли о прямом обнаружении, они назвали свои результаты убедительным доказательством ожидаемого гравитационно-волнового фона. По словам председателя NANOGrav Стивена Тейлора, статистический анализ показал, что вероятность получения таких результатов без присутствия гравитационных волн составляет менее 1 к 1 000.

Изучая различные диапазоны частот, ученые смогут глубже понять Вселенную и ее гравитационные явления. Результаты, полученные с помощью NANOGrav, открывают новые возможности для разгадки поведения черных дыр и космоса в целом.