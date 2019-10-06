Новое устройство Xiaomi очищает жир и грязь ультразвуком

Называется оно Xiaomi EraClean. Применять его можно для очистки любых вещей, но предназначено оно всё-таки большей частью для очков и ювелирных изделий. Xiaomi EraClean удаляет с поверхностей отпечатки пальцев и жир. А делает это при помощи ультразвуковой технологии.

Специальный аппарат создаёт вибрацию частотой 45000 Гц, которая отделяет в жидкости воздух от воды, из-за чего образуются пузырьки размером до 500 микрон. Эти пузырьки разрываются под действием звукового давления. Сила удара в 1000 атмосфер от разрыва очищает поверхность от молекул жира и грязи, а также от бактерий.

Стоить устройство будет всего $14. На его создание собрано уже почти $600 тысяч.