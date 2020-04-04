Новое устройство Xiaomi превращает лобовое стекло автомобиля в экран

Речь идёт о Head-Up Display, или индикаторе на лобовом стекле. Такие системы становятся всё более распространёнными в новых автомобилях. Xiaomi же предлагает решение для старых машин тоже.

Новое устройство под названием Carrobot Smart HUD было размещено на краудфандинговой площадке компании Youpin. Девайс проецирует информацию об автомобиле на стекло прямо перед водителем. Он также имеет поддержку голосового управления.

Carrobot Smart HUD может проецировать всю информацию, необходимую для вождения, например, карту для навигации и текущую скорость. Утверждается, что изображение получается чётким и без искажений. Также устройство получает из облака данные, чтобы выдавать современные предупреждения водителю.