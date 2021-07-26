Новое устройство заряжает все смартфоны в комнате по воздуху

Новый передатчик создаёт каналы передачи мощности во всех направлениях сразу. Кроме того, он способен автоматически настраивать каналы, если приёмники, то есть заряжающиеся устройства находятся в движении. Такие девайсы, как смартфоны, ноутбуки, наушники и другие небольшие гаджеты, оснащённые новым приёмником, могут одновременно получать энергию для зарядки аккумуляторов.

Учёные добились такого эффекта благодаря особому расположению катушек, используемых в передатчике. Сейчас устройство работает высокоэффективно на расстоянии до 20 сантиметров. Однако исследователи будут увеличивать дистанцию. Вероятно когда-нибудь радиус работы передатчика будет охватывать всю комнату.