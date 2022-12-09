Новое видео наглядно показало, сколько брызг вылетает из унитаза во время смыва

Новое видео наглядно показало, сколько брызг вылетает из унитаза во время смываВам не понравится
Учёные продемонстрировали, как вода из унитаза разбрызгивается, когда мы смываем. Вероятно, ваша жизнь больше не будет прежней после просмотра.
Фото: University of Colorado
Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере говорят, что эти невидимые брызги содержат микроскопические частицы мочи, фекалий и всего остального. Это представляет опасность для здоровья людей.
Чтобы показать, как брызги распространяются в воздухе, исследовательская группа использовала ярко-зелёные лазеры и камеры. Капли вылетают со скоростью 2 метра в секунду, достигая высоты около метра над унитазом. Самые крупные капли оседают на поверхности. Меньшие задерживаются в воздухе на многие минуты. Так могут переноситься кишечные бактерии E. coli и C. difficile, а также норовирусы и аденовирусы.