Новое видео наглядно показало, сколько брызг вылетает из унитаза во время смыва

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере говорят, что эти невидимые брызги содержат микроскопические частицы мочи, фекалий и всего остального. Это представляет опасность для здоровья людей.

Чтобы показать, как брызги распространяются в воздухе, исследовательская группа использовала ярко-зелёные лазеры и камеры. Капли вылетают со скоростью 2 метра в секунду, достигая высоты около метра над унитазом. Самые крупные капли оседают на поверхности. Меньшие задерживаются в воздухе на многие минуты. Так могут переноситься кишечные бактерии E. coli и C. difficile, а также норовирусы и аденовирусы.