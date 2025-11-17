Новогодние игрушки в М. Видео: вся выручка пойдёт на поддержку больных детей

Новая коллекция игрушек выполнена в праздничной стилистике. На них изображены животные. Образы вдохновлены проектами фонда: защитой морских млекопитающих, сохранением популяции лошади Пржевальского, поддержкой экспедиций для фильма о дикой природе «Огненный лис» и охраной бурых медведей.

Узнать больше о проектах фонда можно на его официальном сайте.