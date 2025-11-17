Опубликовано 17 ноября 2025, 09:001 мин.
Новогодние игрушки в М. Видео: вся выручка пойдёт на поддержку больных детей«М.Видео» запускает новогоднюю благотворительную акцию «Добрые игрушки»
«М.Видео» объявила о старте ежегодной акции «Добрые игрушки» в поддержку фонда «Красивые дети в красивом мире». С 15 ноября по 15 января покупатели в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» смогут приобрести специальные новогодние игрушки по цене 130 рублей. Все собранные средства будут направлены на помощь детям с челюстно-лицевыми патологиями и нарушениями слуха.
© М.Видео / Lera House
Акция проводится девятый год подряд, и благодаря участию покупателей ежегодно лечение и поддержку получают около 100 детей. В прошлом году семьи по всей стране украсили свои елки более чем 247 тысячами таких «добрых сувениров».
Новая коллекция игрушек выполнена в праздничной стилистике. На них изображены животные. Образы вдохновлены проектами фонда: защитой морских млекопитающих, сохранением популяции лошади Пржевальского, поддержкой экспедиций для фильма о дикой природе «Огненный лис» и охраной бурых медведей.
Узнать больше о проектах фонда можно на его официальном сайте.