Новому поколению детей предрекли в 2-3 раза больше пожаров и наводнений

Учёные подсчитали, что если не будут предприняты меры, новое поколение детей столкнётся с увеличенным в семь раз количеством периодов экстремальной жары. Вероятность засух повысится в 2,6 раза. Наводнения будут происходить в 2,8 раза чаще, неурожаи — в три раза чаще, а лесные пожары — в два раза. Эти цифра даны в сравнении с поколением, которое родилось 60 лет назад.

Исследователи также спрогнозировали, что будет при повышении средней глобальной температуры на 3 градуса по Цельсию в ближайшие сто лет. Если это случится, ребёнок, которому в 2020 году исполнилось шесть лет, переживёт за свою жизнь в два раза больше лесных пожаров и тропических циклонов, в три раза — наводнений, в пять раз — засух, 36 раз — периодов экстремальной жары, в четыре раза — неурожаев.

При росте температуры всё будет только усугубляться.