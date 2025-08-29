Новосибирская компания создала отечественный контроллер для конференций

Контроллер позволяет управлять почти любым оборудованием в помещениях любого размера — от небольших переговорных до больших опенспейсов и диспетчерских центров. Управление доступно с любого устройства, интерфейс можно настроить под задачи заказчика, рассказал Перепелица.

Он отметил, что зарубежные аналоги имеют ограниченные функции и стоят в два раза дороже. Компания уже подала документы в реестр Минпромторга и рассчитывает на интерес со стороны государственных заказчиков.

Разработка предусматривает полный контроль оборудования через удобный интерфейс, а корпус и экран контроллера изготавливаются самой компанией. Система позволяет гибко интегрировать различные устройства.