Новосибирская компания создала отечественный контроллер для конференций

Опубликовано 29 августа 2025, 23:471 мин.
Новосибирская компания создала отечественный контроллер для конференцийЧтобы было удобно проводить мероприятия
Новосибирская группа компаний «Компьютеры и сети» разработала систему интегрированного управления для проведения конференций, сообщили на форуме «Технопром-2025». По словам Александра Перепелицы, руководителя группы по работе с государственными заказчиками, более половины компонентов контроллера — отечественного производства.
Контроллер позволяет управлять почти любым оборудованием в помещениях любого размера — от небольших переговорных до больших опенспейсов и диспетчерских центров. Управление доступно с любого устройства, интерфейс можно настроить под задачи заказчика, рассказал Перепелица.
Он отметил, что зарубежные аналоги имеют ограниченные функции и стоят в два раза дороже. Компания уже подала документы в реестр Минпромторга и рассчитывает на интерес со стороны государственных заказчиков.
Разработка предусматривает полный контроль оборудования через удобный интерфейс, а корпус и экран контроллера изготавливаются самой компанией. Система позволяет гибко интегрировать различные устройства.