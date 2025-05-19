Новосибирские учёные сделают авиатопливо экологичнее

В Новосибирском государственном университете (НГУ) разработали методику для определения биоуглерода в образцах авиакеросина. Этот подход станет важным шагом в сертификации устойчивого авиационного топлива (SAF), которое разрабатывается для снижения углеродного следа. Как рассказали в вузе, анализ уже показал свою эффективность. Ускорительная масс-спектрометрия позволила изучить четыре образца топлива разного происхождения и подтвердила, что метод может быть использован для регулярных проверок.

Использование топлива с биогенным компонентом становится все более актуальным. Это связано с международной программой CORSIA, которую запустила Международная организация гражданской авиации (ICAO), для ограничения роста выбросов углекислого газа на уровне 2020 года. Европейский союз с 2025 года требует от авиаперевозчиков включать не менее 2% биотоплива в рейсы, а к 2050 году эта доля должна вырасти до 63%. Россия, являясь крупным производителем авиакеросина, обладает всем необходимым сырьём, включая растительные масла, древесные отходы и микроводоросли, чтобы стать лидером в производстве SAF.

Учёные НГУ подчёркивают, что производство биотоплива требует строгого контроля и сертификации. В университете разработали оборудование, которое справляется с трудностями анализа топлива, вызванными высоким содержанием серы и азота. Руководитель центра Екатерина Пархомчук отметила, что новая технология позволяет снизить углеродный след без серьёзных затрат. Один из авторов разработки, Михаил Ершов, добавил, что предложенный подход ускорит переход на производство экологичного топлива, что поможет выполнять международные требования и снизит нагрузку на окружающую среду.