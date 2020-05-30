Наука и технологии
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Новости портала Microsoft поручат редактировать искусственному интеллекту
А пока мы напишем новость об этом
СМИ стало известно, что новости портала Microsoft поручат редактировать искусственному интеллекту (ИИ). Компания не станет продлевать контракты с 27 сотрудниками из агентства PA Mediа, которые до этого занимались модерацией новостной ленты для портала MSN (Microsoft Network).
О ситуации пишет издание The Guardian. Сообщается, что сотрудников PA Mediа заменят алгоритмы искусственного интеллекта. Именно они будут выбирать и редактировать заметки.
Один из уволенных журналистов иронично отметил: «Я провожу всё моё время, читая о том, как автоматизация и ИИ собираются забрать наши работы, и вот я теперь здесь — ИИ забрал мою работу».
Стоит отметить, что на портале MSN не публиковался оригинальный контент. Однако редакторы занимались модерацией новостной ленты.