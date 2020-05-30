Новости портала Microsoft поручат редактировать искусственному интеллекту

О ситуации пишет издание The Guardian. Сообщается, что сотрудников PA Mediа заменят алгоритмы искусственного интеллекта. Именно они будут выбирать и редактировать заметки.

Один из уволенных журналистов иронично отметил: «Я провожу всё моё время, читая о том, как автоматизация и ИИ собираются забрать наши работы, и вот я теперь здесь — ИИ забрал мою работу».

Стоит отметить, что на портале MSN не публиковался оригинальный контент. Однако редакторы занимались модерацией новостной ленты.