Новую ИИ-модель OpenAI научили игнорировать популярную лазейку

Новая техника, получившая название «иерархия инструкций», гарантирует, что модель будет отдавать предпочтение первоначальным инструкциям разработчика перед любыми последующими запросами пользователя. По словам Оливье Годемента, возглавляющего продукт платформы API в OpenAI, этот метод учит модель строго следовать системным сообщениям, тем самым блокируя несанкционированные команды.

Обновление прокладывает путь к полностью автоматизированным агентам, поскольку OpenAI стремится создать «надежных цифровых помощников», что может восстановить доверие и проложить путь к более широкому внедрению ИИ, считают аналитики.