Новую китайскую малошумную подлодку назвали копией американской субмарины

В китайском издании Sohu написали, что подводная лодка Type 096 достигла уровня, сопоставимого с современными субмаринами других великих морских держав. Подлодка может запускать межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности. То есть Type 096 можно рассматривать как инструмент стратегического сдерживания противников Китая. Подлодка в длину составляет 150 метров, а в ширину — 20 метров.

Как пишет издание «Военное обозрение», ссылаясь на представителя Центра международной и оборонной политики университета Куинс, на самом деле, Type 096 — аналог американской подводной лодки класса Ohio. Что интересно, последняя производилась с 1981 по 1997 годы.