Наука и технологии
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Новую украинскую ракету назвали несбиваемой
Она, вероятно, создана для противодействия Черноморскому флоту России
Военный эксперт заявил, что новейшую украинскую сверхзвуковую ракету «Молния» сбить невозможно.
Ракету разработало конструкторское бюро (КБ) «Южное». Её макет недавно представили на выставке «Оружие и безопасность-2019».
По словам украинского эксперта, «Молния» является новым поколением противокорабельных авиационных ракет. В будущем она должна стать вооружением для самолётов Су-27 и Су-24М Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Однако для этого аппараты придётся модифицироваться.
Скорость ракеты равна 2-2,5 тысячи км/час. Она может оснащаться осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями.
Эксперт утверждает, что на сегодняшний день в мире нет средств, которые могли бы защитить от «Молнии».
Журналисты предполагают, что ракета предназначена для противодействия Черноморскому флоту России и флотилии страны в Азовском море.