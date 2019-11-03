Новую украинскую ракету назвали несбиваемой

Ракету разработало конструкторское бюро (КБ) «Южное». Её макет недавно представили на выставке «Оружие и безопасность-2019».

По словам украинского эксперта, «Молния» является новым поколением противокорабельных авиационных ракет. В будущем она должна стать вооружением для самолётов Су-27 и Су-24М Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Однако для этого аппараты придётся модифицироваться.

Скорость ракеты равна 2-2,5 тысячи км/час. Она может оснащаться осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями.

Эксперт утверждает, что на сегодняшний день в мире нет средств, которые могли бы защитить от «Молнии».

Журналисты предполагают, что ракета предназначена для противодействия Черноморскому флоту России и флотилии страны в Азовском море.