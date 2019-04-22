Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+

В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.

Например, с помощью сервиса можно найти в какой-либо базе данных все фотографии, где есть лица людей. Причём «Яндекс» уточняет, что идентифицировать личность этих людей алгоритмы не смогут.

Классификация изображений позволит оценить, соответствуют ли они какому-то критерию. В частности, есть на изображении контент для взрослых.

Алгоритм также может распознавать текст на 40 разных языках. Русские и английские буквы он распознаёт с точностью до 96%.

Просканировать одну страницу текста на Yandex Vision будет стоить 10 копеек. Всего за 120 рублей можно будет купить анализ 1000 фотографий.