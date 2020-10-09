ferra.ru

Новые британские бронемашины оказались больше крупных танков

Больше Challenger 2
В сеть попали фотографии британских бронированных машин семейства Ajax. По снимкам видно, что они имеют очень большие размеры.

Как пишет «Российская газета», бронемашины могут соперничать даже с по-настоящему крупными танками Challenger 2. Эти машины весом 62 тонны имеют высоту 2,5 метра. По фотографиям видно, что новый гусеничный разведчик даже выше.

Журналисты напомнили слова специалистов о том, что время приземистой техники закончилось. Современные боевые машины требуют надёжной противоминной защиты. Кроме того, военные должны иметь возможность вести действия в достаточно комфортных условиях. Поэтому и появляются гиганты наподобие Ajax.

Бронемашины оснащены автоматическими 40-мм орудиями с телескопическими боеприпасами. Британские военные получат почти 600 таких машин.