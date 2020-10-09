Новые британские бронемашины оказались больше крупных танков
Как пишет «Российская газета», бронемашины могут соперничать даже с по-настоящему крупными танками Challenger 2. Эти машины весом 62 тонны имеют высоту 2,5 метра. По фотографиям видно, что новый гусеничный разведчик даже выше.
Future of British Armoured fleet— Vinod DX9 (@VinodDX9) October 8, 2020
1) Challenger 2 RBSL LEP
2) Ares with Protector RCWS
3) Boxer with Protector RCWS
4) Warrior with LM 40 mm CTWS
5) Ajax with LM's newer 40 mm CTWS#thinktank pic.twitter.com/7sxPfxUMgp
Журналисты напомнили слова специалистов о том, что время приземистой техники закончилось. Современные боевые машины требуют надёжной противоминной защиты. Кроме того, военные должны иметь возможность вести действия в достаточно комфортных условиях. Поэтому и появляются гиганты наподобие Ajax.
Бронемашины оснащены автоматическими 40-мм орудиями с телескопическими боеприпасами. Британские военные получат почти 600 таких машин.