Новые британские бронемашины оказались больше крупных танков

Журналисты напомнили слова специалистов о том, что время приземистой техники закончилось. Современные боевые машины требуют надёжной противоминной защиты. Кроме того, военные должны иметь возможность вести действия в достаточно комфортных условиях. Поэтому и появляются гиганты наподобие Ajax.

Бронемашины оснащены автоматическими 40-мм орудиями с телескопическими боеприпасами. Британские военные получат почти 600 таких машин.