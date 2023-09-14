Новые часы Amazfit Bip 5 — это провал, не достойный покупки

На Amazfit Bip 5 стоит матрица TFT LCD, а такие дисплеи обычно бывают у ультрабюджетных часов (хотя новинка стоит дороже). Яркость дисплея у Amazfit Bip 5 вполне нормальная для этого типа матрицы, но на солнце её не хватает. К тому же настраивать яркость вам придётся самостоятельно. Также у этих часов нет функции Always On Display.

Работают Amazfit Bip 5 при этом довольно быстро. Вы можете при помощи них читать уведомления, которые вам приходят на смартфон, добавлять на часы сторонние приложения.

Что касается автономности, то производитель обещает до 5 дней при интенсивном пользовании, до 10 дней при стандартном пользовании и до 26 дней при пользовании в экономичном режиме. В действительности у ведущего часы продержались при средней яркости, активном мониторинге пульса каждые 10 минут, двух тестовых тренировках, чтении уведомлении ровно неделю. Если убрать мониторинг пульса, то можно добиться и 10 дней работы.

Вывод

На AliExpress вы при желании можете найти Amazfit Bip 5 за примерно 9 тысяч рублей. Но у этой модели нет ничего, за что люди полюбили устройства данной серии. К примеру, вместо трансфлективного дисплея у него стоит TFT, из-за автономность снижается. Поэтому брать эти часы сейчас не стоит: на рынке полно более достойных альтернатив за примерно ту же цену. У Amazfit это GTS 2 и GTR 2.