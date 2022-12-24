Новые часы, браслет и наушники Xiaomi Redmi показали на официальном постере

16:19, 24 декабря 2022
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Новые часы, браслет и наушники Xiaomi Redmi показали на официальном постереУже скоро запуск
27 декабря 2022 года Redmi проведёт презентацию новых продуктов в Китае. Там представят смартфоны Redmi K60 и Redmi Note 12 Pro Speed Edition, а также носимые устройства.
Фото: Unsplash
Компания уже опубликовала официальный тизер умных часов Redmi Watch 3, фитнес-браслет Redmi Band 2 и наушников Redmi Buds 4 Lite.
Мы видим, что устройства выдут в необычной цветовой гамме. Их технические характеристики пока неизвестны.