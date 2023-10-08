Новые часы Google с Wear OS 4 и новыми циферблатами показали вживую

Rotation: аналоговый циферблат, на котором наряду с минутной и часовой стрелками отображается дата. Секундная стрелка показывает цифры на часах, когда доходит до них.

Эти новые циферблаты будут доступны в часах Pixel Watch 2, выход которых намечен на 12 октября, а предварительные заказы уже открыты. Ожидается, что Google добавит эти циферблаты еще и в оригинальные часы Pixel Watch с грядущим обновлением Wear OS 4.