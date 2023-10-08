Новые часы Google с Wear OS 4 и новыми циферблатами показали вживую

14:30, 08 октября 2023
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Новые часы Google с Wear OS 4 и новыми циферблатами показали вживуюПредзаказы открыты
Google представила ранее часы Pixel Watch 2, которые сразу после выхода оснащены поддержкой Wear OS 4 и имеют несколько новых вариантов циферблатов. Новые циферблаты, которыми поделились редакторы 9to5Google в материале.
- Digital Bold: этот циферблат, созданный по мотивам стилей экрана блокировки Android 14 на телефонах Pixel, имеет простой дизайн с настраиваемыми цветовыми решениями. Он может отображать время в минималистичном виде или иметь до трех виджетов.
- Adventure: более информативный циферблат с аналоговыми стрелками для отображения времени, дня недели, даты и четырех вложений.
- Analog Arcs: аналогичный Adventure, но по умолчанию демонстрирующий дуговые виджеты, Analog Arcs позволяет пользователям выбирать между четырьмя дугами или двумя более крупными, а также выбрать упрощенный дизайн.
- Large Scale: этот циферблат предлагает простой дизайн с большими цифровыми часами и одним настраиваемым виджетом, который можно передвинуть в сторону или вовсе убрать.
- Rotation: аналоговый циферблат, на котором наряду с минутной и часовой стрелками отображается дата. Секундная стрелка показывает цифры на часах, когда доходит до них.
Эти новые циферблаты будут доступны в часах Pixel Watch 2, выход которых намечен на 12 октября, а предварительные заказы уже открыты. Ожидается, что Google добавит эти циферблаты еще и в оригинальные часы Pixel Watch с грядущим обновлением Wear OS 4.
Источник:9to5Google
Автор:Максим МногословныйТеги:
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