Новые чернила позволили писать светодиодами обычной ручкой

Под руководством доцента Чуана Ванга (Chuan Wang) и аспиранта Цзюньи Чжао (Junyi Zhao) группа адаптировала чернила для струйной печати для использования в шариковых ручках. Эти чернила сохраняют контакт с поверхностью и предотвращают вытекание или смешивание.

Чернила, каждое из которых выполняет определенные функции, наслаиваются друг на друга для создания светодиодов. Они содержат проводящие полимеры, металлические нанопроволоки и кристаллические материалы.

При подключении к электрическому току полученная комбинация излучает различные цвета.

Потенциальные области применения - образовательные инструменты, светящийся текстиль, «умная» упаковка и даже носимые биомедицинские датчики для медицинских целей.