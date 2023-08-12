Новые чернила позволили писать светодиодами обычной ручкой

Новые чернила позволили писать светодиодами обычной ручкойОбласть применения большая
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали чернила, позволяющие рисовать растягивающиеся светодиоды на поверхностях с помощью обычных шариковых ручек.
Под руководством доцента Чуана Ванга (Chuan Wang) и аспиранта Цзюньи Чжао (Junyi Zhao) группа адаптировала чернила для струйной печати для использования в шариковых ручках. Эти чернила сохраняют контакт с поверхностью и предотвращают вытекание или смешивание.
Чернила, каждое из которых выполняет определенные функции, наслаиваются друг на друга для создания светодиодов. Они содержат проводящие полимеры, металлические нанопроволоки и кристаллические материалы.
При подключении к электрическому току полученная комбинация излучает различные цвета.
Потенциальные области применения - образовательные инструменты, светящийся текстиль, «умная» упаковка и даже носимые биомедицинские датчики для медицинских целей.