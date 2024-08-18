Новые данные оживили споры о скорости расширения Вселенной

В течение многих лет существовало значительное расхождение между измерениями постоянной Хаббла, полученными на основе наблюдений за местными галактиками, и данными, полученными на основе остаточного излучения после Большого взрыва. Это расхождение стало причиной спекуляций о возможных изменениях в стандартной космологической модели.

Последние результаты Венди Фридман свидетельствуют о том, что расхождение может быть вызвано систематическими ошибками при измерении расстояний до близлежащих галактик, а не требовать новой физики. Команда Фридмана использовала JWST для измерения расстояний до десяти местных галактик с помощью трех различных методов: переменные Цефеиды, красные гиганты и углеродные звезды. Результаты показали, что, хотя измерения на основе Цефеид отличаются от других методов на 2,5−4%, общее значение постоянной Хаббла оказалось близким к 70 км/с на мегапарсек, что более соответствует предсказаниям.

Однако этот новый взгляд не лишен противоречий. Адам Рисс (Adam Riess) из Университета Джона Хопкинса критикует то, что работа Фридмана не учитывает другие данные наблюдений.