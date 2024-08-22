Новые данные указали на «необъективность» знаний об эволюции человека

Эти «точки», в частности восточная ветвь Восточно-Африканской рифтовой системы, предоставили важнейшие ископаемые раннего человека, но представляют собой лишь «небольшую часть поверхности континента». Исследование, проведенное под руководством В. Эндрю Барра и Бернарда Вуда, подчеркивает, что концентрация ископаемых в таких районах, как ущелье Олдупай, может «не полностью отражать разнообразие и распространение ранних предков человека».

Проанализировав распределение современных млекопитающих и вариации черепов, авторы исследования показали, что рифтовая система охватывает всего 1,6% географического ареала многих современных видов и менее половины вариаций, наблюдаемых в черепах приматов по всей Африке.

Исследование Барра и Вуда подчеркивает важность признания этого смещения при интерпретации эволюции человека. Исследователи утверждают, что, хотя ископаемые «точки интереса» дали «бесценный опыт», они не дают «полного представления о жизни древнего человека». Чтобы устранить этот пробел, они выступают за расширение усилий по поиску окаменелостей за пределами этих хорошо изученных мест.